الأمم المتحدة تتعهد بتوسيع نطاق المساعدات إلى كوريا الشمالية

أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن خطة لتوسيع المساعدات إلى كوريا الشمالية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الصينية الرسمية، فقد كشف "مارك لوك" عن تلك الخطة خلال مؤتمر صحفي في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيونغ يانغ.

وقال مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة إنه على الرغم من أن كوريا الشمالية قد أحرزت تقدما كبيرًا في المجال الإنساني، فإنها لا تزال تواجه الكثير من التحديات، لذلك تخطط الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها الإنسانية إلى النظام.

وأوضح أن الأمم المتحدة، التي جمعت 110 ملايين دولار، تخطط لإنفاق تلك الأموال للتعامل مع مشكلات سوء التغذية للأطفال، ونقص الإمدادات الطبية، وتوفير المياه النظيفة.

واجتمع مسؤول الأمم المتحدة، الذي وصل يوم الاثنين الماضي لتتحق من أوضاع المساعدات الإنسانية في كوريا الشمالية، مع وزير الصحة الكوري الشمالي "جانغ جون سانغ"، خلال رحلته التي استمرت أربعة أيام.

وتعد رحلة "لوك" أول زيارة يقوم بها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، منذ عام 2011.



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