ترامب يكشف عن رسالة من كيم جونغ أون

نشر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الخميس رسالة تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، على تويتر.

وقال "كيم" في رسالته إن قمة سنغافوره والبيان المشترك الصادر في ختامها كانا نقطة انطلاق لرحلة مهمة، كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها "ترامب" من أجل تحسين العلاقات بين البلدين وتنفيذ ما جاء في البيان المشترك.

وعبر أيضا عن أمله في أن يتم تعزيز الثقة بالرئيس "ترامب" في العملية المقبلة عبر إجراءات ملموسة، كما عبر عن اعتقاده بأن التقدم التاريخي في تعزيز العلاقات بين البلدين سيسهم في إجراء لقاء جديد بينهما.

ومن جانبه، وصف "ترامب" رسالة "كيم" بأنها رقيقة للغاية، قائلا إن البلدين يحرزان تقدما كبيرا.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن كوريا الشمالية لديها نية لنزع أسلحتها النووية، مؤكدا على أهمية الالتزام بما تعهدت به بيونغ يانغ.

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