واشنطن تطالب الأمم المتحدة بالعمل على وقف صادرات النفط إلى كوريا الشمالية

طلبت الولايات المتحدة أمس الخميس من الأمم المتحدة العمل على إيقاف أي عملية جديدة لتصدير النفط إلى كوريا الشمالية، متهمة بيونغ يانغ بانتهاك عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بفرض حد أقصى من واردات المواد البترولية المكررة، وذلك من خلال إجراء عمليات نقل غير قانونية بين السفن في البحر.

وينص القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في شهر ديسمبر من العام الماضي على أن يكون الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية لكوريا الشمالية 500 ألف برميل سنويا.

وأشار تقرير أمريكي تم تسليمه إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى أن ناقلات نفط رست في ميناء كوري شمالي، وتكرر هذا الأمر 89 مرة على الأقل خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام لتفريغ منتجات نفطية تم شراؤها بشكل غير قانوني من خلال عمليات نقل في البحر.

ولكن لم يذكر التقرير اسم الدولة التي زودت كوريا الشمالية بالمنتجات النفطية المكررة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني "وانغ يي" في أواخر شهر يونيو الماضي، طالبه فيها بأن تلتزم بكين بالعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، خاصة عمليات نقل المواد البترولية بين السفن في البحر.

ويرى المراقبون أن اتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بانتهاك العقوبات تشير إلى عزم واشنطن مواصلة فرض ضغوطها على بيونغ يانغ حتى يتم اتخاذ إجراءات فعلية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

[Photo : KBS News]