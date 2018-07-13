لقاء بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن إعادة رفات جنود أمريكيين

من المقرر إجراء لقاء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية.

وقالت "هيذر نويرت" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن كوريا الشمالية قد اقترحت إجراء هذا اللقاء يوم الخامس عشر من يوليو الجاري، مؤكدة أن الولايات المتحدة مستعدة لحضوره.

وكان من المفترض عقد مفاوضات بين البلدين أمس الخميس في قرية الهدنة "بان مون جوم" التي تقع عند الحدود بين الكوريتين، لبحث القضايا المتعلقة بإعادة رفات الجنود الأمريكيين، إلا أن كوريا الشمالية لم تحضر المفاوضات، واقترحت عقد لقاء على مستوى جنرال.

و في حالة تحقيق ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها لقاء على مستوى جنرال بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ تسع سنوات.

وكان من المتوقع أن يتم الاتفاق النهائي على تسلم رفات الجنود الأمريكيين في أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" لكوريا الشمالية في الأسبوع الماضي، لكن الوزير الأمريكي لم يحقق أي نتائج بهذا الشأن.

وبعد ساعات من مغادرة "بومبيو" بيونغ يانغ، أصدرت كوريا الشمالية بيانا شديد اللهجة نددت فيه المطالب المتعلقة بنزع السلاح النووي التي قدمها "بومبيو" .

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