هاربة كورية شمالية تصل إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئة

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، إن هاربة كورية شمالية قد وصلت إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئة.

وأشارت التقرير إلى أن الهاربة الكورية الشمالية التي يصل عمرها إلى الأربعينيات، قد وصلت إلى الولايات المتحدة في شهر يونيو الماضي واستقرت في ولاية "يوتا" الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وبهذا بلغ عدد الهاربين الكوريين الشماليين الذين لجؤوا إلى الولايات المتحدة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي 3 أشخاص، بعد أن وصلت فتاتان كوريتان شماليتان إلى الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي بصفتهما لاجئتين أيضا.

وبلغ إجمالي عدد الذين هربوا من كوريا الشمالية ولجؤوا إلى الولايات المتحدة منذ عام 2004 وحتى الآن 215 شخصا.

وينص قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي سنه الكونغرس الأمريكي في عام 2004 على منح الهاربين الكوريين الشماليين وضع "لاجئ" والاستقرار في الولايات المتحدة، بحيث يتم منحهم حق الإقامة الدائمة بعد عام من استقرارهم، ثم منحهم الجنسية الأمريكية بعد خمس سنوات من حصولهم على حق الإقامة الدائمة.

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