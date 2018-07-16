واشنطن وبيونغ يانغ تستأنفان البحث عن رفات الجنود الأمريكيين

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد اتفقتا على استئناف عمليات البحث عن رفات الجنود الأمريكيين الذي قتلوا خلال الحرب الكورية بعد 11 عاما من تعليقها.

وأضاف "بومبيو" في بيان له أن المباحثات على مستوى جنرال، التي عقدت أمس الأحد لأول مرة منذ تسع سنوات، كانت بناءة واستسمت بروح التعاون، وتمخضت عن التزامات قوية.

وقال إن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق على استئناف الأنشطة الميدانية المشتركة للبحث عن رفات الجنود الأمريكيين المفقودين خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953 والذين يفترض أن يصل عددهم إلى 5300.

وعقدت اليوم الاثنين جلسة ثانية من المباحثات على مستوى جنرال بخصوص هذه المسألة في قرية الحدود "بان مون جوم".

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تبذلان جهودا لإعادة حوالي 200 من رفات الجنود الأمريكين بدءا من الأسبوع بعد القادم، وخلال 21 يوما.

وتبين أن الجيش الأمريكي قد قام بنقل أكثر من 100 صندوق خشبي إلى قرية الحدود "بان مون جوم" في أواخر شهر يونيو الماضي ليتم استخدامها في إعادة رفات الجنود الأمريكيين.

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