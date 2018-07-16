ترامب يصف الزعيم الكوري الشمالي بانه شخصية عظيمة

أكتب :

2018-07-16 14:43:22

تحديث :

2018-07-16 14:47:50

وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأنه شخصة عظيمة ولديه قدرة جيدة على التفاوض.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية يوم السبت الماضي حيث أضاف أن الزعيم "كيم" ذكي جدا، ومرح، وشخصية عظيمة، ومفاوض جيد".
وعبر "ترامب" عن تأييده للرأي الذي يفيد بأن الزعيم "كيم" هو دكتاتور لا يرحم، لكنه أكد أنه قد حدثت تغييرات في تصرفات كوريا الشمالية قبل وبعد محادثات القمة الأخيرة بين واشنطن وبيونغ يانغ.
ويرى المراقبون أن تصريحات "ترامب" هذه تشير إلى عزمه الحفاظ على الثقة بينه وبين "كيم جونغ أون" والاستمرار في المفاوضات الخاصة بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأضاف "ترامب" قائلا أنه يريد أن يرى السلام، وأن تتخلص الولايات المتحدة من الحروب.

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