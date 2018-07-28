سيناتور أمريكي يتهم الصين بعرقلة المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ

اتهم السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام" الصين بأنها تسعى لعرقلة المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني لشبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الاثنين حيث أكد على ضرورة أن يقوم الرئيس "ترامب" بجعل كل من الصين وكوريا الشمالية تدركان أنه شخص يختلف عن الرؤساء الأمريكيين السابقين، مطالبا بفرض المزيد من الغضوط على الدولتين.

وأضاف أنه من الضروري أن تطلب الولايات المتحدة من كوريا الشمالية تحديد موعد نهائي لإعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية.

وأكد السيناتور "غراهام" على ضرورة استئناف المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تم اتخاذ قرار بتعليقها مؤخرا.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "ترامب" أصبح مصابا بالإحباط لدرجة أنه صب غضبه على مساعديه، وذلك نتيجة لعدم حدوث تقدم فوري في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.

وأضافت الصحيفة أن المنشأة الخاصة باختبار الصواريخ التي قال "ترامب" إنه سيتم تدميرها، لا تزال سليمة، وأن عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين التي تعهد بها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، لم تتحقق حتى الآن.