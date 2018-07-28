الكونغرس يوافق على تقييد النفقات لتقليل القوات الأمريكية في كوريا

وافق الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون الدفاع للعام 2019 الذي يستهدف تقييد التمويل من أجل تخفيض حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، إلى أقل من 22 ألفًا.

ووفقًا لتقارير نشرتها شبكة "سي إن إن" ووكالة "رويترز"، فقد اتفق أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب على الصيغة النهائية لمشروع قانون الدفاع بقيمة تبلغ حوالي 717 مليار دولار.

وأوضحت التقارير أنَّ مشروع القانون يحد من تمويل القوات الأمريكية في كوريا لتقليل عدد الجنود إلى ما دون 22 ألفًا بشرط أن يشهد وزير الدفاع "جيمس ماتيس" بأنَّ هذا التخفيض لن يقوض بشكل كبير من أمن حلفاء الولايات المتحدة، وأنه تمت استشارة كوريا الجنوبية واليابان.

وسيتم طرح المشروع للتصويت في مجلسيْ الشيوخ ومجلس النواب، وسوف يصبح قانونًا لازمًا بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه.

يذكر أنه يوجد حاليًا حوالي 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.





[Photo : KBS News]