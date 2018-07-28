ترامب يرحب بتفكيك موقع اختبار الصواريخ الكورية الشمالية

أكتب :

2018-07-25 11:05:24

تحديث :

0001-01-01 00:00:00

ترامب يرحب بتفكيك موقع اختبار الصواريخ الكورية الشمالية

رحّب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتقارير التي أفادت بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك موقعها الرئيسي لاختبار الصواريخ، تنفيذاً للاتفاق الذي أبرمه معه زعيمها "كيم جونغ أون" في القمة التاريخية التي عقدت بينهما في سنغافوره الشهر الماضي.
وكان موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في الشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية قد نشر تقريرا أول من أمس الاثنين تضمن نتائج تحليل لصور التقطتها أقمار صناعية تجارية خلال الأسبوع الماضي، واتضح منها أنه يتم حاليا تفكيك منشآت في محطة "صو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شمال "بيونغ آن".
وقال "ترامب" في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني للجنود الأمريكيين الذين يشاركون في حروب خارجية، عُقد في مدينة "كانساس" بولاية "ميسوري" أمس الثلاثاء، إن إدارته تعتقد أن بيونغ يانغ بدأت عملية تفكيك الموقع الصاروخي، كما أعرب عن أمله في أن تعود رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحرب الأهلية الكورية إلى البلاد قريبا.
وكان "ترامب" قد قال في مؤتمر صحفي بعد قمة 12 يونيو مع كيم، إن الزعيم الكوري الشمالي قد وعده بأن يقوم بتفكيك موقع اختبار صاروخي كبير قريبا جدا.
ويذكر أن موقع "صو هيه" ظل المنشأة الرئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية في كوريا الشمالية منذ عام 2012.

[Photo : KBS News]

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