بومبيو يقول إن تفكيك موقع صو هيه يتفق مع التزامات بيونغ يانغ

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن تفكيك كوريا الشمالية لموقعها الرئيسي للاختبارات الصاروخية متسق تمامًا مع الالتزام الذي تعهد به الزعيم الكوري الشمالي في قمته مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الشهر الماضي.

وجاءت تصريحات "بومبيو" أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع "جيمس ماتيس" ونظيريهما الأستراليين في مدينة "ستانفورد" بولاية "كاليفورنيا"، عندما طُلب منه التعليق على التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية بدأت في تفكيك محطة "صو هيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شمال "بيونغ آن".

وقال "بومبيو" إن واشنطن تضغط على كوريا الشمالية للسماح بتفتيش موقع "صو هيه" بعد تفكيكه، وهو ما كان قد تعهد به الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قمة يونيو مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في مؤتمر صحفي دوري أمس إن التحقق من تفكيك الموقع الصاروخي الكوري الشمالي أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن الحكومة الأمريكية ستبحث إجراءات التحقق مع الدول ذات الصلة.



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