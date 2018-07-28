مسؤول أمريكي يزور كوريا الجنوبية لمناقشة القضايا الكورية الشمالية

من المقرر أن يقوم "مارك لامبرت" المسؤول عن الشؤون الكورية في وزارة الخارجية الأمريكية، بزيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين الحليفين، وأيضا بحث سبل تعزيز التعاون في المحادثات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "لامبرت"، الذي يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية ومدير إدارة الشؤون الكورية في الوزارة، سوف يلتقي بعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الكورية خلال رحلته التي تستغرق يومين، ومن بينهم "كيم تيه جين" مدير إدارة شؤون أمريكا الشمالية، و"جونغ يون دو" مدير إدارة الشؤون النووية الكورية الشمالية.

وسوف يتبادل الجانبان الآراء حول القضايا ذات الصلة بالتحالف بين البلدين، كما سيناقشان استراتيجية المفاوضات الخاصة بنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى طرق منع محاولات تجنب العقوبات من قبل كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد "لامبرت" اجتماع مائدة مستديرة مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين المشاركين في المشروعات الاقتصادية بين الكوريتين.





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