حكومة لاوس تحدد موقع انهيار السد كمنطقة كوارث

أكتب :

2018-07-25 15:14:39

تحديث :

2018-07-25 16:01:30

حكومة لاوس تحدد موقع انهيار السد كمنطقة كوارث

أعلنت حكومة لاوس أمس الثلاثاء أنها حددت منطقة الفيضانات التي سببها انهار سد مائي في جنوب شرق البلاد، كمنطقة كوارث طارئة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية هناك بأن أحد السدود الإضافية تحت الإنشاء في منطقة "شيبان تسي نام نوي" لتوليد الطاقة الكهرومائية، قد انهار مساء أول من أمس الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إغراق القرى المجاورة، وبالتالي فقدان مئات الأشخاص. وقدرت مصادر في الأمم المتحدة عدد القتلى بما لا يقل عن 20 شخصًا، بينما تم تشريد أكثر من 6600 شخص.
وقد تحركت كوريا الجنوبية بسرعة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة، حيث شكل سفير كوريا الجنوبية في لاوس فرقة عمل طارئة، تضم شركات كورية محلية.
الجدير بالذكر أن شركة البناء الكورية الجنوبية إس كيه، وهي الشركة المسؤولة عن مشروع بناء السد، تشارك في جهود البحث والإنقاذ.

[Photo : YONHAP News]

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