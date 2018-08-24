واشنطن تفرض عقوبات على شركتي شحن روسيتين بسبب عمليات نقل نفط محظورة

أكتب :

2018-08-22 15:12:48

تحديث :

2018-08-22 18:03:53

واشنطن تفرض عقوبات على شركتي شحن روسيتين بسبب عمليات نقل نفط محظورة

واشنطن (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على شركتي شحن روسيتين لانتهاكهما قرارات مجلس الأمن الدولي، زاعمة أنهما ساهمتا في أنشطة كوريا الشمالية غير المشروعة.
وأعلنت وزارة الخزانة أنها أضافت الشركتين الروسيتين إلى قائمة عقوباتها، إلى جانب ست سفن متورطة في عمليات نقل ممنوعة إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية.
وقال وزير الخزانة "ستيفن منوشين" في بيان إن التعامل مع السفن التي تحمل العلم الكوري الشمالي أمر محضور بموجب قرارات مجلس الأمني الأممي سواء قامت بذلك سفن روسية أو من أي دولة أخرى.
وأضاف أن النتائج المترتبة على انتهاك هذه العقوبات ستبقى سارية المفعول حتى تحقق الولايات المتحدة نزع السلاح النووي النهائي والكامل من كوريا الشمالية.
وجاء اعلان يوم الثلاثاء بعد ستة أيام من فرض واشنطن عقوبات على وكالة خدمات الموانئ الروسية وشركات صينية بسبب تورطها في شحنات غير مشروعة من الكحول والتبغ ومنتجات السجائر الموجهة إلى كوريا الشمالية.

[Photo : KBS News]

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