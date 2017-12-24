عاجل: وفاة 29 شخص على الأقل في حادثة حريق في شمال تشونغ تشيونغ

لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم وجرح 26 آخرون إثر نشوب حريق ضخم في مركز رياضي في "جيتشيون" بمقاطعة "شمال تشونغ تشيونغ" اليوم الخميس.

هذا وقالت السلطات المختصة إن الحريق بدأ على ما يبدو ظهر اليوم الخميس في سيارة متوقفة في موقف للسيارات تحت الأرض في المبنى المكون من ثمانية طوابق. وأضافت السلطات أن الضحايا كانوا محاصرين في مرفق ساونا في الطابقين الثاني والثالث داخل المبنى.

يذكر أنه من المتوقع ان يرتفع عدد الضحايا بينما يواصل رجال الإطفاء البحث في داخل المبنى.

وكان قد تم انقاذ حوالي 20 شخص تمكنوا من الوصول إلى سطح المبنى وذلك عن طريق طائرة عمودية وسلالم كهربائية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية والسلامة "كيم بو كيوم" قد هرع إلى مكان الحريق ليقود بنفسه جهود مكافحة الحريق.

هذا وقد قام جهاز الشرطة بمقاطعة "شمال تشونغ تشيونغ" بإنشاء مركز للتحقيق في مقر شرطة "جيتشيون" للبحث في أسباب الحريق.

