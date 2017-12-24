المجموعات الدينية تطلق حملة إصلاحية مشتركة

قالت المجموعات الدينية الكورية الجنوبية إنها تتعاون من أجل تعزيز الإصلاحات الدينية.

وسوف تعقد لجنة من البوذيين والبروتستانت والرومان الكاثوليك، ونحو 60 مجموعة مدنية، جلسة استماع اليوم الجمعة، للاستماع إلى الرأي العام، قبل صياغة إعلان مشترك يوم الخميس القادم، في المركز الصحافي في سيول.

وقد شُكِّلت اللجنة للاحتفال بالذكرى السنوية 500 لبدء الإصلاح البروتستانتي، والذكرى 1400 لميلاد الراهب البوذي "وون هيو".

وقال أحد أعضاء اللجنة إن الغرض هو الاستجابة إلى المستويات المتزايدة من عدم الثقة في الأديان المنظمة.

