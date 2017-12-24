الرئيس مون جيه إين يدعو إلى إيجاد حل وسط بين أصحاب الشركات وموظفيها

﻿عبر الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن عزمه لإيجاد حل وسط بين إدارات الشركات العامة وموظفيها.

جاء ذلك في حفل إنشاء صندوق مالي خاص بالتضامن والتعايش العام الذي أقيم في مقر الرئاسة أمس الخميس بحضور 110 من ممثلي الشركات العامة ونقابات عمالها.

وقد تم إنشاء هذا الصندوق بمساهات مالية تقدر قيمتها بـ 160 مليار وون تبرعت بها طوعا الشركات العامة ونقابات عمالها.

ويهدف الصندوق إلى توفير معاملة أفضل للموظفين غير المنتظمين في الشركات العامة وخلق فرص عمل جديدة ذات جودة عالية.

وقال الرئيس "مون" إنه سيبدأ في إجراء حوار بين الحكومة وكل من أصحاب الشركات وموظفيها في العام القادم، داعيا الجانبين إلى الوصول إلى حل وسط بينهما لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.





