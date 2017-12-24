تشخيص مبكر للخرف كل عامين للمسنين فوق 66 عاما

أكتب :

2017-12-22 17:07:24

تحديث :

2017-12-22 17:07:24

تشخيص مبكر للخرف كل عامين للمسنين فوق 66 عاما

قررت الحكومة إجراء اختبارات للخلل الإدراكي على المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 66 عاما كل عامين، اعتبارًا من العام القادم ضمن تشخيص مبكر للخرف.
وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الخميس إنها ستقوم بتحسين برنامج الفحص الصحي الوطني ليتم تطبيقه اعتبارًا من شهر يناير من العام القادم.
وبموجب هذه الخطة، ستتم زيادة عدد الفحوصات للأمراض الخاصة بهشاشة العظام، والاكتئاب، والوظائف الجسدية للمسنين بالإضافة إلى إجراء فحوصات مجانية لأمراض ضغط الدم والسكري.
وكانت اختبارات الخلل الإدراكي قد أجريت للمسنين عند بلوغهم من العمر 66 عام و70 عاما و74 عاما.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Win.k KPOP PLUS
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>