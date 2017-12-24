تشخيص مبكر للخرف كل عامين للمسنين فوق 66 عاما

قررت الحكومة إجراء اختبارات للخلل الإدراكي على المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 66 عاما كل عامين، اعتبارًا من العام القادم ضمن تشخيص مبكر للخرف.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أمس الخميس إنها ستقوم بتحسين برنامج الفحص الصحي الوطني ليتم تطبيقه اعتبارًا من شهر يناير من العام القادم.

وبموجب هذه الخطة، ستتم زيادة عدد الفحوصات للأمراض الخاصة بهشاشة العظام، والاكتئاب، والوظائف الجسدية للمسنين بالإضافة إلى إجراء فحوصات مجانية لأمراض ضغط الدم والسكري.

وكانت اختبارات الخلل الإدراكي قد أجريت للمسنين عند بلوغهم من العمر 66 عام و70 عاما و74 عاما.