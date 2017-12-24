النيابة العامة تداهم وزارة الشؤون البحرية بتهمة عرقلة التحقيقات في حادثة العبارة سيه وال

قامت النيابة العامة اليوم الجمعة بمداهمة مبنى وزارة الشؤون البحرية ومصايد الأسماك ومنازل الوزير السابق "كيم يونغ سوك" ومسؤولي الوزارة الثلاثة الآخرين بتهمة عرقلة التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة في حادثة غرق العبارة "سيه وال" التي وقعت يوم السادس عشر من شهر أبريل عام 2014 .

وقد طالب مكتب التفتيش التابع للوزارة النيابة العامة بإجراء تحقيقات مع 10 من مسؤولي الوزارة ، قائلا إنهم قد تورطوا في عرقلة أنشطة اللجنة الخاصة بالتحقيقات في حادثة العبارة "سيه وال".

وتركز تحقيقات النيابة العامة على ما إذا كان أولئك المسؤولين قد قاموا بتقليل فترة التحقيقات عمدًا.