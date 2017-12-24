العقوبات الجديدة تخفض الصادرات الشمالية بحوالي 250 مليون دولار

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إنها تعتقد أن عقوبات الأمم المتحدة الجديدة سوف تقلل من مداخيل كوريا الشمالية بالعملة الصعبة من خلال الصادرات بحوالي 250 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم حوالي 10% من مجموع صادرات كوريا الشمالية السنوية، وذلك وفقا لوزارة الخارجية في سيئول.

وكان مجلس الأمن في سبتمبر الماضي قد حدد سقفا لواردات كوريا الشمالية من المنتجات النفطية المكررة بحوالي 2 مليون برميل وذلك مقارنة بـ 4.5 مليون برميل في السابق. في حين ان القرار الجديد فرض تخفيضا اضافيا بنحو 500 الف برميل في العام.

ومن المتوقع ان تؤدي هذه العقوبات الصارمة إلى تقليل حجم صادرات وواردات كوريا الشمالية بشكل كبير.

هذا وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول إنه من المحتمل ان تؤدي القيود المفروضة إلى تقليل امدادت كوريا الشمالية من النفط بنحو 90%.

كما يطالب القرار الجديد ايضا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لإعادة العمال الكوريين الشماليين في غضون 24 شهر. وفيما يتعلق بهذا الأمر، قال المسؤول إنه اذا قامت الدول الأعضاء بالتطبيق الكامل لهذا البند فإن كوريا الشمالية سوف تشهد انخفاضا في مداخيلها بالعملة الصعبة بقيمة تتراوح بين 200~ 500 مليون دولار.

يذكر أن تحليلات أخرى تظهر أن كوريا الشمالية يمكن ان تعاني من فقدان 450~ 750 مليون دولار بسبب العقوبات الجديدة على العمالة والشحنات إلى الخارج وحدهما.









