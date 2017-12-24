سيئول ترحب بقرار مجلس الأمن الجديد

رحبت سيئول بالقرار الجديد لمجلس الأمن الذي تم تبنيه بالإجماع ويشدد العقوبات على كوريا الشمالية وخصوصا في مجال واردات النفط. وقالت سيئول إنها ترحب وتدعم هذه الخطوة.

هذا وحثت سيئول في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم السبت جارتها الشمالية على التوقف فورا عن استفزازاتها الطائشة والدخول بسرعة في حوار من أجل السلام والنزع النووي حسبما اقترحته كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن تبني قرار جديد يعزز من العقوبات المفروضة حاليا هو مؤشر آخر على أن مجلس الأمن الدولي يدين اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية. كما قال البيان كذلك إن مجلس الأمن لن يتسامح أبدا مع استمرار بيونغ يانغ في تطوير البرامج النووية والصاروخية وهو ما يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الدوليين.

يذكر أن بيان الخارجية الكورية في سيئول أشار أيضا إلى ان كوريا الجنوبية سوف تستمر في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل دقيق بما في ذلك القرار الأخير وذلك بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي.

وقالت سيئول أيضا إنها سوف تبذل كل الجهود الممكنة من أجل نزع الأسلحة النووية وإرساء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

