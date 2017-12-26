مباحثات كورية صينية حول إجراءات المتابعة للقمة الأخيرة بين البلدين

من المقرر أن يزور نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي الصين اليوم الثلاثاء لبحث إجراءات المتابعة لمحادثات القمة الأخيرة بين رئيسي البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إن نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "يون سون كو" سوف يلتقى مع نظيره الصيني "كونغ شوان يو" فى بكين اليوم من أجل بحث سبل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات القمة الأخيرة بين الرئيس "مون جيه إين" ونظيره الصيني "شي جين بينغ".

ويذكر أن الرئيسين قد اتفقا خلال محادثاتهما في منتصف ديسمبر على إعادة تنشيط قنوات الحوار بشكل كامل بين 77 مكتبا حكوميا ومسؤولا حكوميا رفيع المستوى.

كما يتوقع أن يحث المسؤول الكوري الجانب الصيني على رفع جميع القيود المفروضة على الشركات الكورية بسرعة، وأن يؤكد على أن البلدين اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما فى نهاية أكتوبر لكنهما لم يحرزا تقدما كبيرا لتحقيق هذا الغرض.