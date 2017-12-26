الحكومة الكورية تستمع لضحايا الاسترقاق الجنسي حول الاتفاق مع طوكيو

قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن الحكومة سوف تتخذ قرارها النهائي بشأن الاتفاق المثير للجدل مع اليابان حول الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، بعد الوضع في الاعتبار آراء الضحايا والمجموعات المدنية والخبراء.

وأضافت كانغ في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء أن فريق العمل التابع للوزارة الذي يتولى مراجعة الاتفاق، قد وجد أنه لم يتم التواصل بشكل كاف مع الضحايا عندما أبرمت الحكومة السابقة الاتفاق مع الحكومة اليابانية في عام 2015.

وسوف يعلن فريق العمل غدًا الأربعاء عن نتائج تحقيقاته التي استمرت لمدة 5 أشهر حول الاتفاق الثنائي الذي يستهدف إنهاء النزاع حول قضية الاسترقاق الجنسي بين كوريا واليابان، وسوف ترسل الحكومة الكورية تقريرا إلى نظيرتها اليابانية حول نتائج تلك التحقيقات.

وينص الاتفاق الذي وقعته حكومة "بارك كون هيه" السابقة، على أن تسهم طوكيو بمبلغ مليار ين في صندوق خاص للضحايا، وأن يعتذر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" إليهن، لكن الاتفاق واجه انتقادات حادة من قبل الشعب الكوري لأن المفاوضات المغلقة بين الحكومتين لم تعكس رغبات الضحايا أنفسهن.