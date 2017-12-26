الرئيسة المعزولة بارك ترفض الإدلاء بشهادتها

أكتب :

2017-12-26 15:30:09

تحديث :

2017-12-26 15:30:09

الرئيسة المعزولة بارك ترفض الإدلاء بشهادتها

رفضت الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" الإدلاء بشهادتها أمام مجموعة من وطلاء النيابة زاروا زنزانتها لاستجوابها بشأن اتهامات بالرشوة.
وقد زار فريق من المحققين التابعين لمكتب النيابة العامة لمنطقة وسط سيول، مركز الاحتجاز في سيول اليوم الثلاثاء، لاستجواب الرئيسة السابقة، حيث جلست "بارك" أمام وكلاء النيابة في غرفة الاستجواب لكنها رفضت التحدث حتى أعيدت إلى زنزانتها.
وتقاطع "بارك" محاكمتها التي ما زالت تنعقد غيابيًّا في ظل رفض الرئيسة المعزولة المثول أمام المحكمة.
وكانت النيابة العامة تعتزم استجواب "بارك" حول اتهامات بتلقيها ما يقرب من 4 مليارات وون من ميزانية هيئة المخابرات المخصصة للأنشطة الخاصة، بمعدل يتراوح بين 50 إلى 200 مليون وون شهريًّا، خلال فترة رئاستها.

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