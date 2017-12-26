فريق التحقيقات في اتهامات الرئيس الأسبق لي ميونغ باك بالفساد يبدأ أعماله

بدأ فريق التحقيقات في اتهامات الفساد ضد الرئيس السابق "لي ميونغ باك"، أعماله رسميًّا اليوم الثلاثاء.

وقد أقام الفريق غرفة في مقر النيابة العامة في منطقة شرق سيول، حيث حصل على المواد ذات الصلة من مكتب نيابة منطقة وسط سيول. ويعتزم الفريق استدعاء الشخصيات ذات الصلة للبت في الشكاوى المقدمة من قبل مجموعتين مدنيتين، وهما مجموعة "التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية"، ومجموعة "محامو مين بيون من أجل مجتمع ديمقراطي".

وتعتقد تلك المجموعات بأن الرئيس السابق "لي" هو المالك الحقيقي لشركة تصنيع قطاع غيار السيارات "داس"، وأنه استخدم الشركة في جمع نحو 12 مليار وون من الأموال المشبوهة.

كما اتهموا المستشار الخاص السابق "تشونغ هو يونغ" بالتقصير في واجباته، بحجة أنه كان على علم بالمخالفات القانونية المتعلقة بشركة "داس" لكنه لم يتابع القضية على نحو سليم.

ومن المتوقع أن تركز النيابة على الدعاوى ضد "تشونغ" أولًا، نظرًا لأن فترة اتهامه ستنتهي بالتقادم خلال شهرين.