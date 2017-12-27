الحكومة تختار 13 من محركات النمو المبتكرة

اختارت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم الاثنين، 13 من محركات النمو الابتكاري، ومن بينها الذكاء الصناعي والطائرات دون طيار والأدوية المبتكرة.

ومن المجالات الأخرى التي وقع الاختيار عليها: البيانات الضخمة، والجيل القادم من الاتصالات، والسيارات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية المخصصة، والمدن الذكية، والروبوتات الذكية، والمواد المتقدمة، ومصادر الطاقة المتجددة الجديدة.

وتعتزم الوزارة ضخ أكثر من 1.5 تريليون وون في هذه المجالات خلال العام القادم وحده، كما تعتزم بحلول عام 2022 أن تستثمر ما مجموعه 8 تريليونات وون، لخلق أكثر من 550 ألف وظيفة حتى عام 2025.

وقد وضعت الحكومة هذا الاختيار بعد تضييق البحث في 19 من محركات النمو للمستقبل، و8 مشروعات وطنية استراتيجية، تم اختيارها خلال الإدارة السابقة.