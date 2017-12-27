توقعات بسعي بيونغ يانغ للحوار مع واشنطن في 2018

توقع تقرير صادر عن وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن تسعى كوريا الشمالية خلال العام القادم إلى إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، كما ستسعى أيضًا إلى الحصول على الاعتراف بها كدولة نووية.

وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي الخاص حول أوضاع كوريا الشمالية لهذا العام، وتوقعاتها للعام القادم، أن بيونغ يانغ قد تسعى أيضًا إلى تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، وقالت إنه ينبغي الاهتمام بما إذا كان خطاب "كيم جونغ أون" للعام الجديد سيتضمن توجهات سياسات كوريا الشمالية ذات الصلة بكوريا الجنوبية.

وتوقع التقرير أيضا أن تبذل بيونغ يانغ جهودًا نشطة للتعامل مع تأثيرات العقوبات الدولية، التي يُتوقَّع أن تبدأ في العام القادم، وقال إن بيونغ يانغ سوف تسعى إلى معالجة مشاكل انخفاض حجم التجارة وتدفق العملات الأجنبية وتراجع الإنتاج.

وأضاف أنه من المرجح أن تركز كوريا الشمالية على اقتصاد التنمية، الذي يعتبر جزءا من سياسات "بيونغ جين"، التي ستتهدف السعي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية واستكمال البرنامج النووي في الوقت نفسه، مع تشديد قبضة النظام على الشعب والمجتمع.

