رصد تحركات كورية شمالية تشير إلى استعدادات للمشاركة في الدورة البارالمبية

قال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنه تم رصد تحركات في كوريا الشمالية تشير إلى استعدادات جارية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية، التي ستقام في "بيونغ تشانغ".

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء أنه لم يتم الإعلان عن أي قرار بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الدورة البارالمبية في العام القادم، لكن بعض التحركات في الدولة المنعزلة تشير إلى الاستعداد للمشاركة.

ولم يوضح المسؤول تفاصيل تلك الاستعدادات، لكنه أشار إلى رصد تدريبات خارجية، وقال إن هناك حاجة للتأكد مما إذا كانت هذه الأنشطة تدريبات في غير موسمها.

وأضاف المصدر أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم الدورة الأولمبية كفرصة لتغيير العلاقات مع كوريا الجنوبية، وأن سيول من جانبها تعتقد أن مشاركة كوريا الشمالية ستتيح فرصة جيدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وكانت بيونغ يانغ قد قدمت في وقت سابق من شهر مايو خطاب نوايا غير رسمي للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية للمعاقين في "بيونغ تشانغ"، إلى اللجنة الدولية البارالمبية، لكنها لم تتخذ أي إجراءات أخرى للمشاركة الرسمية منذ ذلك الحين.