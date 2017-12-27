حزب المعارضة الرئيسي يطرد أحد أعضاء مجلسه الأعلى

قرر حزب "كوريا الحرة" المعارض الكبير طرد "ريو يو هيه" عضو المجلس الأعلى في الحزب، بسبب انتقاداتها للحزب وتصريحاتها المثيرة للجدل.

وقالت المتحدثة باسم الحزب "جون هي كيونغ" فى مؤتمر صحفى إن المجلس الأعلى للحزب وافق بالإجماع على طرد "ريو" من الحزب أمس الثلاثاء، بعد أن توصلت اللجنة الأخلاقية في الحزب إلى هذا القرار فى وقت سابق من نفس اليوم.

وأوضحت المتحدثة أن هذا القرار ينص على تجريد "ريو" من عضويتها فى الحزب وعضويتها فى المجلس الأعلى، كما يحظر عليها إعادة الدخول للحزب لمدة خمس سنوات.

وكان كبار مسؤولي الحزب قد توصلوا إلى هذا القرار بدعوى إدلاء "ريو" بسلسلة من التصريحات المثيرة للجدل ونشر معلومات كاذبة أضرت بالحزب.

ويذكر أن "ريو" انتقدت رئيس الحزب "هونغ جون بيو" بعد أن تم تجريدها من منصبها كرئيس لمنطقة انتخابية، فى وقت سابق من هذا الشهر.





