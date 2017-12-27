المحكمة تدرس طلبا باعتقال وزيرة الثقافة السابقة

تدرس المحكمة طلبا من النيابة العامة بإصدار أمر باعتقال المساعدة الرئاسية للشؤون السياسية السابقة "تشو يون سون"، حول ادعاءات بالرشوة وسوء استخدام السلطة.

وفي هذا السياق، ستعقد المحكمة المركزية فى سيول جلسة استماع فى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستصدر أمرا باعتقال "تشو" التى عملت أيضا كوزيرة للثقافة في حكومة الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه".

ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة مساء اليوم.

وتقول النيابة العامة إن "تشو" تلقت حوالي 50 مليون وون من "ميزانية النشاطات الخاصة" التابعة لجهاز المخابرات، واشتركت فى مساعدة حكومة "بارك كون هيه" على تقديم مساعدات مالية للجماعات المدنية المحافظة الداعمة للحكومة.

كما تواجه "تشو" اتهامات بممارسة ضغوط على اتحاد الصناعات الكورية في عام 2015، للتبرع بمبلغ 3,5 مليار وون إلى 31 مجموعة محافظة كانت تدعم إدارة "بارك".





