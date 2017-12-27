الشرطة تجري تحقيقات حول تقارير لقاح الجمرة الخبيثة

بدأت الشرطة الكورية في إجراء تحقيقات مع إحدى وسائل الإعلام التي ادعت أن المكتب الرئاسي قد استورد لقاحات الجمرة الخبيثة، وقام بتطعيم مسؤوليه ضد هذا المرض.

وقالت مصادر في وكالة الشرطة إنه تم تسليم القضية إلى إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لوكالة شرطة العاصمة سيول، أمس الثلاثاء، أي بعد يوم واحد من طلب مكتب الرئاسة من الشرطة إجراء تحقيقات فى هذه القضية، متهما تلك الجهة الإعلامية بالتشهير.

وكانت إحدى وسائل الإعلام قد نشرت تقارير مؤخرا تقول إن المكتب الرئاسي استورد لقاحات الجمرة الخبيثة وقام بتطعيم 500 مسؤول فيه ضد هذا المرض.

ومن جانبه، أكد المكتب الرئاسي يوم الأحد أنه استورد بالفعل لقاحات الجمرة الخبيثة هذا العام، لكنه نفى الادعاءات بأنه تم تطعيم المسؤولين هناك فقط ضد هذا المرض.

وأوضح المكتب الرئاسي أن هناك حاجة إلى استيراد لقاحات الجمرة الخبيثة بعد وقوع حادث تسليم الجمرة الخبيثة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في عام 2015.

وأضاف أنه اشترى تلك اللقاحات ليس للوقاية ضد المرض، ولكن لعلاجه في حالة وقوع هجمات إرهابية بيولوجية.

