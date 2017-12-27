تحقيقات تكشف عن المزيد من أعمال الفساد في الحكومة السابقة

توصلت تحقيقات رسمية إلى أن "تشيه سون شيل" الصديقة المقربة من الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه"، قد شاركت في تخطيط البرنامج الكوري للمساعدات الإنمائية.

وقالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" في تصريحات حول نتائج التحقيقات في هذه القضية أمس الثلاثاء، إن المكتب الرئاسي السابق قد حشد وزارة الخارجية والوزارات الأخرى لتنفيذ مشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية تم تصميمه مسبقا بواسطة مؤسسة "مير" التي كانت تسيطر عليها "تشيه سون شيل".

وقدمت الوزيرة "كانغ" اعتذارا للشعب عن تورط وزارة الخارجية فى تنفيذ هذا البرنامج.

وكانت التحقيقات التي أجرتها وزارة الخارجية قد ركزت على الادعاءات بأن المؤسسة الخاصة التي كانت تسيطر عليها "تشيه" تشارك بشكل غير قانوني فى برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية الكورية الذي تنفذه وزارة الخارجية. لكن فريق التحقيقات لم يعثر على أي أدلة تشير إلى حدوث تجاوزات قانونية فى تنفيذ البرنامج.

ويذكر أن البرنامج كان ينفذ في ظل إدارة "بارك" بعنوان "كوريا إيد"، ويستهدف توفير مساعدات رعایة صحیة وأغذیة، وأيضا مساعدات ثقافیة، للدول الفقيرة.

