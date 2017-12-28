قادة سابقون للقوات الأمريكية في كوريا يوافقون على تأجيل المنوارات المشتركة

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم إن عددا من القادة السابقين للقوات الأمريكية في كوريا قد أعربوا عن تفهمهم لاقتراح الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتأجيل التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة إلى ما بعد انتهاء أولمبياد بيونغ تشانغ.



ونقل التقرير عن "بورويل بيل" القائد الأسبق للقوات الأمريكية في كوريا فيما بين عامي 2006 و2008، قوله إنه من غير المرغوب إجراء التدريبات العسكرية في موعد يدخل فيه آلاف اللاعبين من أكثر من 100 دولة إلى كوريا، ولذلك فإنه من الأفضل مناقشة إمكانية تأجيل التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية لما بعد دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية.



لكنه أشار أيضا إلى أنه من الخطأ أن يكون تأجيل التدريبات من أجل التعاملات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، مؤكدا على أنه يتوجب إجراء التدريبات على نحو شامل كما كانت مخططة في الأصل بعد اختتام الدورة.



كما قال "جيمس ثورمان" القائد الأسبق للقوات الأمريكية في كوريا فيما بين عامي 2011 و2013 إنه من المهم عدم عرقلة أولمبياد بيونغ تشانغ، وأنه من الضروري تنسيق وتعديل موعد التدريبات الكورية الأمريكية. وحول القلق من احتمال ترجمة تأجيل التدريبات كإشارة لتهدئة كوريا الشمالية، أجاب بضرورة أخذ الحذر الخاص مشيرا إلى أن تلك المحاولات لم تنفع في الماضي.

أما "جون تيليري" الذي تولى قيادة القوات الأمريكية في كوريا من 1996 إلى 1999 فقد أعرب عن اقتناعه بأن تأجيل التدريبات لما بعد الدورة جدير بالأخذ في الاعتبار.

