فريق عمل كوري يؤكد أن الاتفاق مع اليابان لا يعكس آراء ضحايا الاسترقاق الجنسي

قال فريق العمل الخاص المكلف بمراجعة الاتفاق الكوري الياباني حول قضية الاسترقاق الجنسي في تقرير أعلنه اليوم، إن الاتفاق لم يستمع إلى آراء ضحايا القضية على نحو كاف، وأنه ركز على مواقف حكومتي البلدين فقط.

وأوضح فريق العمل في التقرير التي بلغ عدد صفحاته 31 صفحة أن المقاربة المتركزة على الضحايا والتي تعد من قواعد المجتمع الدولي بشأن حقوق النساء في أثناء الحروب لم تطبق على نحو كاف في أثناء المفاوضات، حيث تم التوصل إلى الاتفاق بنفس طريقة التعامل مع الشؤون الدبلوماسية العامة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكورية بدأت في إجراء المفاوضات من أجل حل المشكلة في أثناء وجود العديد من الضحايا أحياء، إلا أنها أنهت الاتفاق تركيزا على موقف الحكومة دون جمع آراء الضحايا على نحو كاف في أثناء المفاوضات.

وأضاف التقرير أنه بالنظر لعدم موافقة الضحايا على الاتفاق، فإنه لا مفر من تكرار المشكلة حتى ولو أعلنت الحكومتان الكورية واليابانية عن حل المشكلة بشكل لا رجعة عنه.

وأكد التقرير على أن الشؤون التاريخية مثل قضية الاسترقاق الجنسي لا يمكن حلها عبر مفاوضات دبلوماسية أو توافق سياسي على المدى القصير.

واقترح التقرير نشر القيم والوعي وتعليم التاريخ لأجيال المستقبل في آن واحد على المدى البعيد.

