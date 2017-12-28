حزب الإصلاح ينتقد الرئاسة حول تصريحاتها بشأن زيارة مساعد الرئيس للإمارات

قال "يو سونغ مين" زعيم حزب الإصلاح المعارض اليوم إن رئاسة الجمهورية غيرت أقوالها حول الزيارة الأخيرة التي قام بها "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس إلى الإمارات، ودعاها إلى الكشف عن الحقيقة فورا.

وأضاف "يو" في اجتماع عقد في مقر الحزب في منطقة "يوئيدو" في سيول أنه إذا لم يكشف المكتب الرئاسي عن الحقائق الصحيحة حول جميع جدول أعمال وأهداف زيارة "إيم"، فسوف يتم إجراء تحقيقات وطنية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المكتب الرئاسي قال في البداية إن سبب الزيارة هو تشجيع الجنود الكوريين في الإمارات، ثم قال إن الهدف من الزيارة هو التبادلات الحكومية، ثم قال إنها جاءت بناء على طلب من ولي العهد الإماراتي، وأخيرا قال إن الزيارة استهدفت استعادة العلاقات التي كانت فاترة في حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وأخيرا، قال أمس إن الزيارة جاءت لنقل رسالة من الرئيس الكوري، وبذلك تغيرت أقواله 5 مرات.

