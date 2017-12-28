مساعد ولي العهد الإماراتي يزور كوريا الجنوبية أوائل العام القادم

من المتوقع أن يقوم "خلدون خليفة المبارك" المساعد المقرب من ولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيارة إلى كوريا الجنوبية مطلع العام المقبل، في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري إلى الإمارات.

وصرح مصدر حكومي في سيول اليوم بأن السيد "خلدون خليفة المبارك" رئيس هيئة الشؤون التنفيذية فى أبو ظبي سيزور كوريا الجنوبية فى أوائل العام القادم وبصحبته وفد من كبار المسؤولين الإماراتيين لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويذكر أن السيد "خلدون" كان قد التقى بكبير مساعدي الرئيس الكوري خلال لقائه بولي العهد الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المعروف أن "خلدون" مساعد وثيق لولي العهد الإماراتي، وأنه نظم العديد من الاستثمارات الاستراتيجية في أبوظبي ومشروعات التنمية الرئيسية.

وبصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة الإمارات للطاقة النووية، فإنه على صلة وثيقة بمشروع بناء محطات الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، وقد اجتمع مع المسؤولين الكوريين الذين زاروا الإمارات لهذا الغرض.

