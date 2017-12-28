المحكمة ترفض إصدار مذكرة لاعتقال وزيرة الثقافة السابقة

رفضت محكمة سيول إصدار مذكرة لتوقيف وزيرة الثقافة السابقة "تشو يون سون"، كما رفضت الطلب المقدَّم من المساعد الرئاسي "أو بيونغ أو"، بإعادة النظر في احتجازه.

ورفضت محكمة سيول المركزية أمس الأربعاء طلب النيابة باحتجاز "تشو" قائلة إن الاتهامات الموجهة إليها مختلفٌ فيها، ومن الصعب رؤية كيف يمكن لبقائها دون احتجاز أن يؤدي إلى الهروب أو تدمير الأدلة، في ضوء التقدم الحادث في عملية التحقيق.

وقد اتهمت "تشو" بتلقي خمسة ملايين وون شهريًّا، من ميزانية الأنشطة الخاصة، التابعة لجهاز المخابرات، كما يُشتبه في اشتراكها مع مساعد رئاسي سابق في تقديم مساعدات مالية للجماعات المدنية المحافظة الموالية للحكومة.

وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة الطلب الذي قدمه "أو" المساعد السابق للرئيسة المعزولة "بارك كون هيه"، قائلة إن أمر احتجازه كان قرارًا صحيحًا وفقًا للقانون.

ويشتبه في أن "أو"، الذي اعتُقِل يوم 15 ديسمبر، قد أصدر تعليماته لجهاز المخابرات بمراقبة بعض الشخصيات العامة والمواطنين، ومن بينهم المفتش الرئاسي السابق "لي سوك سو"، وبعض المسؤولين في وزارة الثقافة، وبعض الشخصيات في المجتمع العلمي.



