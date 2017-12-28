الحكومة الكورية تدرس سنَّ قانون لحظر تداول العملات الافتراضية

اقترحت وزارة العدل سن قانون خاص لإغلاق منصات التداول في العملات الافتراضية.

وقال وزير مكتب تنسيق السياسات الحكومية "هونغ نام كي" إن هذا الاقتراح تم تقديمه خلال اجتماع على مستوى نواب الوزراء، حول سبل التعامل مع جنون الإقبال على عملة "بيتكوين"، وغيرها من العملات الرقمية.

وصرَّح "هونغ" للصحفيين اليوم الخميس بأن الحكومة قد توصلت إلى استنتاج بأنه لا يمكن الانتظار والاكتفاء بمراقبة المضاربات غير العادية على هذه العملات.

وقال إن الحكومة حذرت مرارًا من أن العملات الافتراضية ليست عملات قانونية، وأن المضاربين قد يتعرضون إلى خسائر كبير بسبب التقلبات الحادة في الأسعار.

وأضاف أن أسعار العملات الرقمية في السوق المحلية أعلى من أسعارها في الخارج، وأن المعاملات الخطرة تحدث بالفعل.

كما قررت الحكومة خلال الاجتماع تنفيذ نظام الاسم الحقيقي في معاملات العملات الافتراضية.

وتعتزم الحكومة بحث إجراءات الاستجابة، مما يترك جميع الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك إغلاق مواقع تداول العملات الرقمية.

