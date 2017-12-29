الحكومة تلغي صندوق الأنشطة الخاصة

قررت الحكومة إلغاء صندوق "الأنشطة الخاصة" المثير للجدل، التابع لجهاز المخابرات الوطني.

وذكرت وزارة الاستراتيجية والمالية اليوم أنها أبلغت جهاز المخابرات بمبادئ الميزانية لعام 2018، بما فيها ذلك الإجراء.

وقالت الوزارة إن الجهاز سيظل يتلقى الأموال الخاصة بجمع المعلومات والتحقيقات التي تستلزم السرية لأغراض الأمن القومي، ولكن باسم صندوق الأمن القومي، بشرط تسجيل أي استخدام للأموال بشفافية.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يهدف إلى زيادة الشفافية والمسؤولية، وسط الشكوك بأن جهاز المخابرات قد استخدم هذه الأموال لإعطاء رشاوي لمكتب الرئاسة، تحت إدارة "بارك كون هيه" السابقة.

