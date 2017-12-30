البرلمان يوافق على تعيين رئيس وكالة المراجعة الوطنية

أكتب :

2017-12-30 12:27:23

تحديث :

2017-12-30 12:27:23

وافقت الجمعية الوطنية على اقتراحات تسعى إلى تعيين رئيس وكالة المراجعة الوطنية واثنين من قضاة المحكمة العليا.
وخلال الجلسة البرلمانية التي عُقِدت اليوم الجمعة، في يوم العمل الأخير من العام، توصل البرلمان إلى اتفاق بين الحزبين، في اللحظات الأخيرة، يمهد الطريق لتعيين "تشيه جاي هيونغ" رئيسًا لمجلس المراجعة والتفتيش، وتعيين "آن تشول سانغ" و"مين يو سوك" بين قضاة المحكمة العليا.
وقبل أسبوع واحد فقط، فشلت الأحزاب المتنافسة في التصويت على الاقتراحات، وسط نزاعات حول تمديد عمل اللجنة البرلمانية الخاصة بمراجعة الدستور.
وسوف يملأ "تشيه" الشغور في قيادة الوكالة، الذي خلفه تقاعد الرئيس السابق "هوانغ تشان هيون" في أول ديسمبر.
كما سيحل "آن" و"مين" محل قضاة المحكمة العليا الذين انتهت فترة ولايتهما "كيم يونغ دوك" و"بارك بو يونغ"، واللذين سيتقاعدان في يناير المقبل.

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