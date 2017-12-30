رئيس الوزراء الكوري يدعو إلى الجاهزية الاقتصادية ضد العقوبات

أفادت الأنباء بأن رئيس وزراء كوريا الشمالية "باك بونغ جو"، حث بلاده على العمل بجد لتحقيق جميع الأهداف في جميع المجالات الاقتصادية في العام القادم، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب العقوبات الدولية القوية.

وذكرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية اليوم الجمعة أنَّ بارك أصدر توجيهاته خلال اجتماع مشترك عُقِد أمس، بين كبار المسؤولين في الهيئات السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية في بيونغ يانغ.

ودعا "بارك" إلى "النضال الجريء" لزيادة الإنتاج على كافة الجبهات الاقتصادية، القائمة على السلطة الذاتية، والجهود المضنية، والعلوم والتكنولوجيا، كما حث على تحقيق أهداف العام القادم دون قيد أو شرط.

كما قال إنه يجب عليهم بناء أساس مادي وتكنولوجي لتنفيذ الاستراتيجية الخمسية، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك وسط تكهنات بأن الاقتصاد الكوري الشمالي سيشعر قريبًا بآثار العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي، لعرقلة برامج النظام النووية والصاروخية.