اليابان تقترح قمة مع الصين وكوريا الجنوبية في أبريل

أكتب :

2017-12-30 14:40:40

تحديث :

2017-12-30 14:40:40

اليابان تقترح قمة مع الصين وكوريا الجنوبية في أبريل

أفادت الأنباء بأنَّ اليابان قد اقترحت عقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية والصين في شهر أبريل المقبل في طوكيو.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصادر متعددة اليوم السبت أنَّ الحكومة اليابانية اقترحت موعدين لاجتماع القمة، إما من الرابع حتى السادس من أبريل، أو من التاسع وحتى الحادي عشر.
وردَّت سيول بأنها ستنسق جدول أعمالها، بينما طلبت بكين الرد في وقت لاحق.
وقد عُقِدت القمة الأخيرة بين الدول الثلاثة في نوفمبر عام 2015، قبل أكثر من عامين.
ويقع الدور على اليابان هذه المرة، لاستضافة محادثات القمة الثلاثية المقبلة.
وإذا تحقق الاجتماع، فستكون هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الكوري منذ توليه منصبه. وكذلك ستكون هي الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدولة الصيني "لي كي-تشيانغ" إلى اليابان.

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