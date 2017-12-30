زيارة رئيس الديوان الرئاسي إلى الإمارات العربية المتحدة

ذكرت الرئاسة أن زيارة رئيس الديوان الرئاسي "إيم جونغ سيوك" إلى الإمارات العربية المتحدة كانت لمساعدة الشركات الكورية على حل مشكلات الأعمال في البلاد.

وقال مسؤول رئاسي لشبكة "كيه بي إس" اليوم إن الغرض من تلك الزيارة هو تخفيف التحديات التي تواجهها الشركات الكورية، في المشروعات المحلية هناك.

ويأتي هذا التفسير وسط مخاوف من أن دولة الإمارات ليست راضية عن محاولة الحكومة الحالية لتعديل مختلف العقود الرسمية وغير الرسمية، التي وقعتها إدارة الرئيس "لي ميونغ باك" السابقة.

ووفقًا لما ذكره أحد المصادر، فإن مشروع شركة "إس كيه" الذي تبلغ قيمته 10 مليارات وون، لبناء منشأة لتكرير النفط في الإمارات، كان على وشك الإلغاء.