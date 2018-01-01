الرئيس مون جيه إين يؤكد على تحسين نوعية الحياة للشعب الكوري

وجه الرئيس الكوري "مون جيه إين" خطابا إلى الشعب بمناسبة العام الجديد 2018، قال فيه إن حكومته ستضع أهمية قصوى في سياساتها على تحسين نوعية حياة الشعب الكوري.

وأضاف أن كوريا شهدت عقبات عديدة في العام الماضي، لكن أفراد الشعب الكوري الذين جمعهم قلب واحد، استطاعوا التغلب عليها، مما مكّن البلاد من اتخاذ خطوة كبيرة نحو الأمام.

وأكد الرئيس "مون" أن الاقتصاد الكوري حقق إنجازا كبيرا أيضا في العام الماضي، حيث تجاوز حجم تجارة كوريا الجنوبية تريليون دولار، ومعدل النمو الاقتصادي 3%.

وقال إن لهذا الإنجاز معنى خاصا نظرا لأنه تم تحقيقه رغم تعرض البلاد لفوضى سياسية وأزمة أمنية نتيجة لسلسلة الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.

وبهذا الخصوص، أعرب الرئيس "مون" عن فخره واعتزازه بالشعب الكوري، وتقدم باحترامه وتقديره لكل فرد من أفراد الشعب نيابة عن الحكومة.

ووعد الرئيس "مون جيه إين" بأنه سيمضى قدما نحو المستقبل بشجاعة تامة جنبا إلى جنب مع جميع أفراد الشعب الكوري، مؤكدا على أن الحكومة ستركز جميع طاقتها على إحداث تغيير في حياة الشعب، متزامنة مع الاستمرار في بذل الجهود الهادفة إلى تصحيح الأخطاء المُرتَكبَة في الماضي، كما ستضع الحكومة الأولوية في سياساتها على تحسين نوعية حياة الشعب الكوري.

وقال الرئيس إنه مستعدة لتلبية إرادة الشعب لجعل كوريا الجنوبية دولة قائمة على العدالة، معربا عن اعتقاده بأن العدالة ستكون القوة الكبرى لدفع عجلة الوحدة الوطنية والنمو الاقتصادي للبلاد.

وعبر الرئيس "مون" عن أمله في أن يكون العام الجديد عاما يجري فيه حوار بين مختلف قطاعات المجتمع، خاصة بين أصحاب الشركات وعمالها والحكومة، مؤكدا أن التنازل والتعاون يعتبران عنصرين أساسيين سيمكنان البلاد من أن تكون دولة يتعايش فيها أفراد الشعب معا جنبا إلى جنب.

ودعا الرئيس الشعب إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بدورة "بيونغ تشانغ" للألعاب الأولمبية الشتوية التي لم يتبق سوى أربعين يوما على موعد افتتاحها، مؤكدا أن اهتمام الشعب ودعمه سيؤدى إلى إنجاح دورة "بيونغ تشانغ".