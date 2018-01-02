الرئيس يلتقي بكبار رجال الأعمال والسياسيين لتهنئتهم بالعام الجديد

يستقبل الرئيس "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء قادة مختلف القطاعات الاجتماعية، بمن فيهم قادة رجال الأعمال، في مكتبه، من أجل لتبادل التحيات بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال المكتب الرئاسي إن شخصيات تمثل مجالات متنوعة قد دجموعات المدنية.

ومن المنتظر أن يشارك في هذا الاجتماع رؤساء أكبر أربع مجموعات أعمال كورية، وهي "سام سونغ"، و"هيون ديه موتور"، و"إس كيه"، و"إل جي"، كما سيشارك قادة جماعات الضغط الرئيسية فى مجال الأعمال.

ومن غير المتوقع أن يشارك رؤساء حزب "كوريا الحرة" المعارض الكبير، وحزب الشعب وحزب الإصلاح المعارضيْن، بينما سيشارك زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب السياسية.عيت للاجتماع بالرئيس، بمن فى ذلك قادة الهيئات التشريعية والقضائية التنفيذية، والأحزاب السياسية، والحكومات المحلية، ومجتمع الأعمال، والم