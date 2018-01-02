تدابير متابعة من أجل مشاركة كوريا الشمالية في الدورة الأولمبية

رحَّب الرئيس "مون جيه إين" باقتراح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" حول إمكانية إرسال فريق إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وعقد محادثات بين الكوريتين بشأن هذه المسألة.

وقال "مون" في أول اجتماع للحكومة يعقد في هذا العام، اليوم الثلاثاء، إنَّ "كيم" قد استجاب بشكل إيجابي لعرض سيول بجعل دورة الألعاب الشتوية فرصة مهمة لتحسين العلاقات بين الكوريتين وتعزيز السلام.

وأمر الرئيس "مون" وزارتي التوحيد والثقافة بالتوصل سريعًا إلى إجراءات متابعة، لاستعادة الحوار بين الكوريتين، وتحقيق مشاركة كوريا الشمالية في الدورة الأولمبية.

كما طلب الرئيس من وزارة الخارجية العمل بشكل وثيق مع الحلفاء والمجتمع الدولي للسعي إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين، وحل القضية النووية لكوريا الشمالية في الوقت نفسه.