نسبة تأييد الرئيس مون 76%

أنهى الرئيس "مون جيه إين" السنة الأولى من رئاسته، مع نسبة تأييد مرتفعة بلغت 76%.

وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة "كيه بي إس" وأعلنت عنه أمس الاثنين، أجاب 76% من العينة المكونة من 2000 مشارك، بأنَّ الرئيس يتناول شؤون الدولة على نحو مرضٍ منذ توليه مهام منصبه في شهر مايو من العام الماضي، بينما بلغت نسبة المعارضين 21.1%.

وكان 80% من المؤيدين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

وأجاب 66% بالموافقة على دبلوماسية الرئيس مع الولايات المتحدة والصين واليابان، بينما أجاب 30% برفضها.

كما أجاب نصف عدد المشاركين بأنَّه يتعين على حكومة "مون" أن تكثف جهودها المستمرة للقضاء على الفساد المتجذر، بينما أجاب 22% بأنَّ عليها الاستمرار بالوتيرة الحالية.

يشار إلى أن هامش الخطأ في الاستطلاع بلغ زائد أو ناقص 2.2%، كما بلغت نسبة الثقة فيه 95%، وقد أجرى استطلاع الرأي معهد هانكوك للأبحاث يومي الأربعاء والخميس الماضيين.