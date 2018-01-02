نسبة تأييد الرئيس مون 76%

أكتب :

2018-01-02 15:14:16

تحديث :

2018-01-02 15:14:16

نسبة تأييد الرئيس مون 76%

أنهى الرئيس "مون جيه إين" السنة الأولى من رئاسته، مع نسبة تأييد مرتفعة بلغت 76%.
وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة "كيه بي إس" وأعلنت عنه أمس الاثنين، أجاب 76% من العينة المكونة من 2000 مشارك، بأنَّ الرئيس يتناول شؤون الدولة على نحو مرضٍ منذ توليه مهام منصبه في شهر مايو من العام الماضي، بينما بلغت نسبة المعارضين 21.1%.
وكان 80% من المؤيدين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.
وأجاب 66% بالموافقة على دبلوماسية الرئيس مع الولايات المتحدة والصين واليابان، بينما أجاب 30% برفضها.
كما أجاب نصف عدد المشاركين بأنَّه يتعين على حكومة "مون" أن تكثف جهودها المستمرة للقضاء على الفساد المتجذر، بينما أجاب 22% بأنَّ عليها الاستمرار بالوتيرة الحالية.
يشار إلى أن هامش الخطأ في الاستطلاع بلغ زائد أو ناقص 2.2%، كما بلغت نسبة الثقة فيه 95%، وقد أجرى استطلاع الرأي معهد هانكوك للأبحاث يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

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