فريق الدفاع القانوني عن الرئيسة السابقة يطالب بالتأكد من حالتها الصحية

طالب فريق الدفاع القانوني الذي تم اختياره كمحامين خاصين للرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه"، إدارة سجن سيول بالتأكد من الحالة الصحية لبارك.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمتها التي عقدت أمس في محكمة سيول المركزية، حيث طلب الفريق القانوني من القسم الطبي التابع لسجن سيول مراجعة حالتها الصحية.

وأوضح فريق المحامين سبب الطلب قائلا إن الرئيسة بارك تقول إن حالتها الصحية غير جيدة.

من جانبها وافقت المحكمة على هذا الطلب، مشيرة إلى أن المحامين لا يلتقون بالمدعى عليها، ومن ثم يتوجب التعرف على حالتها الصحية.

الجدير بالذكر أن محاكمة الرئيسة السابقة بارك كانت قد توقفت بعد انسحاب جميع المحامين الذين عينتهم بارك، ثم استؤنفت في شهر نوفمبر الماضي، لكن بارك ترفض المثول أمام المحكمة لأسباب صحية، بما في ذلك آلام في الظهر والركبتين، كما ترفض الالتقاء بفريق المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنها.

وقد رفضت بارك حضور أول جلسات المحاكمة في العام الجديد، ومن ثم يتم إجراء المحاكمة غيابيا.