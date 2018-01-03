70 % من الكوريين يوافقون على تقديم مساعدات إلى الخارج

تبين أن 7 من بين كل 10 مواطنين كوريين يوافقون على المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها الحكومة الكورية من أجل التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر في الدول النامية.

جاء ذلك في مسح أجرته المؤسسة الكورية للتبادل والتعاون الدولي على ألف مواطن كوري خلال الفترة من الأول وحتى الثامن من شهر ديسمبر الماضي، حيث أعرب 71% منهم عن موافقتهم على تقديم تلك المساعدات، بينما أبدى 26% منهم موقفا حياديا، واعترض 3% فقط منهم.

وحول أسباب الموافقة، أجاب 44% منهم بأن السبب في ذلك يرجع إلى أن كوريا تلقت مثل تلك المساعدات من الخارج في الماضي، بينما أجاب 19% منهم بضرورة المساهمة في الاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع الدولي، وأجاب 13% منهم بأن السبب في ذلك يرجع إلى تحسين صورة كوريا على الصعيد الدولي، وأجاب 5% بأنه يرجع إلى تأثير مسألة التنمية المنخفضة على كوريا أيضا.

وحول أسباب الاعتراض اختار 75% منهم عدم تمتع كوريا بالثروة الكافية لتقديم مساعدات إلى الخارج، بينما أجاب 14% منهم بأنه يجب إعطاء أهمية أكبر بحل الشؤون الداخلية.

وحول أهم المصالح الوطنية التي يمكن تحقيقها باستخدام المساعدات الإنمائية الرسمية، أجاب 29% منهم برفع مكانة كوريا في المجتمع الدولي على المدى الطويل، بينما أجاب 28% بإيجاد فرص عمل للشباب والكبار، وقال 24% منهم بتكوين قوى صديقة لكوريا في المجتمع الدولي، وقال 16% بأن ذلك سيساعد الشركات الكورية على دخول الأسواق الأجنبية.

وحول أكثر مجالات الدعم التي تحتاج إليها الدول النامية اختار 45% منهم الصحة العامة، واختار 33% التعليم، واختار 7% التكنولوجيا والبيئة والطاقة، بينما اختار 6% جميع المجالات.