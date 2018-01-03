الاتفاق على دمج حزبي الشعب والإصلاح في فبراير

وافقت اللجنة الخاصة بدمج حزبي الشعب والإصلاح أمس على إتمام عملية الاندماج بين الحزبين من خلال إنشاء حزب واحد منهما في غضون شهر فبراير القادم.

وفي هذا الإطار، أقام كل من النائبة "لي أون جو" والنائب " لي تيه كيو" من حزب الشعب، وزعيم التكتل البرلماني لحزب الإصلاح "أوه سين هوان" والنائب "جونغ وان تشون" مراسم إطلاق عملية الدمج حيث عقدوا أول اجتماع لهذا الغرض أمس في مقر البرلمان وأعلنوا عن هذا الاتفاق بعد ساعة واحدة من إجراء المناقشات ذات الصلة.

وصرحا اللجنة بأنه تم الاتفاق على تلبية تطلعات الشعب إلى التخلص من السياسات البالية وإنشاء حزب إصلاحي جديد والسعي إلى التغلب على ظاهرة الانتماء الإقليمي القديمة، والعمل على إحداث تكامل بين القوى الإصلاحية العقلانية.

ووافقت اللجنة على إنشاء حزب جديد مندمج وليس مجرد توحيد الحزبين، وأعلنت أنه سيجري العمل على إحداث تكامل كبير للقوة الثالثة التي تتطلع إلى التغيير والإصلاح السياسي في هذه المرحلة.

وقررت اللجنة عقد مباحثات غير رسمية يوميا بدءا من الغد الخميس والكشف عن مضامين تلك المباحثات للصحافة إذا لزم الأمر.